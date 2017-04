Voetballer trapt flesje tegen supporter: MUG-helikopter rukt uit

SDDH/JHM

Een opmerkelijk incident heeft gistermiddag een vroegtijdig einde gemaakt aan de voetbalmatch tussen vierdeprovincialers HO Oedelem en Ruiselede. In de 64ste minuut trapte een thuisspeler, die gefrustreerd was omdat hij gewisseld werd, tegen een flesje water. Dat vloog tegen het hoofd van een bezoekende supporter, die neerzeeg.



Uit voorzorg werd de MUG-helikopter opgeroepen, die de man de eerste zorgen toediende. Het slachtoffer werd opgenomen in het ziekenhuis en zou een hersenschudding hebben opgelopen. Door het lange oponthoud besloot de scheidsrechter - met goedkeuring van de beide ploegen - om de match te staken.