Antwerpse Grote Markt kleurt rood en wit

Pieterjan Braet

9/04/17 - 13u38 Bron: Belga

© kos.

video Kersvers eersteklasser Royal Antwerp FC is vandaag door Antwerpen getrokken om de promotie van 1B naar 1A te vieren. Spelers, staf en directie werden 's ochtends ontvangen op het districtshuis in Deurne, waarna ze in een traditionele open bus naar het stadhuis reden om er de felicitaties van burgemeester Bart De Wever (N-VA) en de rest van het stadsbestuur in ontvangst te nemen. Op de Grote Markt werden ze opgewacht door duizenden supporters.