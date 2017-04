Pieterjan Braet

9/04/17 - 11u47

© Pieterjan Braet.

Na 13 jaar in tweede klasse speelt Royal Antwerp FC volgend seizoen weer in eerste klasse. Vandaag worden de spelers ontvangen op het stadhuis van Antwerpen. Een lange stoet luidruchtige supporters vertrok om half 10 's ochtends van het Centraal Station naar de Grote Markt. Het belooft een warme namiddag te worden in 't Stad.