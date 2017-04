Tubeke en Lommel United scoren niet

SG

Lommel United is er op de derde speeldag in de play-downs van de Proximus League niet in geslaagd een verlengstuk te breien aan zijn knappe resultaten van de voorbije twee weken. Op bezoek bij Tubeke bleef het 0-0.

Na een 0-5 zege tegen Cercle Brugge en een 2-1 overwinning tegen OH Leuven bleven de Limburgers in het Stade Leburton steken op een doelpuntenloos gelijkspel. In de stand telt Lommel United 16 punten, Tubeke leidt met 20 punten. Vrijdag won OH Leuven (19) met 1-0 van Cercle Brugge (18).



In de play-downs spelen de nummers vijf tot en met acht van 1B nog twee keer tegen elkaar. De stand van de reguliere competitie werd overgenomen, maar de punten werden - net zoals in Play-off I - door twee gedeeld. De laatste in het klassement op het einde van de rit degradeert naar de eerste amateurdivisie.