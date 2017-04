Beerschot Wilrijk verlengt contract coach Marc Brys

Marc Brys. © belga.

Beerschot Wilrijk heeft het contract van trainer Marc Brys en zijn technische staf met een jaar verlengd, zo maakte de leider in de eerste amateurklasse vandaag bekend.

Brys, zijn assisten Issame Charaï en Marc Noë en keeperstrainer Bram Verbist worden na een sterk seizoen beloond met een contractverlenging. Beerschot Wilrijk heeft op drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie tien punten voorsprong op eerste achtervolger Dessel. Brys leidde "de Ratten" naar 23 zeges op 27 competitiewedstrijden. Twee keer speelde Beerschot Wilrijk gelijk, even vaak verloor de club.



"Terwijl ook het voetbal aanvallend, spectaculair en succesvol is en dus best gezien mag worden. Tel daarbij de gedreven, professionele trainingsaanpak en de ronduit schitterende sfeer die in de spelersgroep werd gecreëerd en het mag niet verwonderen dat Beerschot Wilrijk met dit topkwartet aan het seizoen in 1B wil (en zal) beginnen", luidt het op de clubwebsite.



"De Mannekes" moeten wel nog strijden in de eindronde om de titel in de eerste amateurklasse, toch is de terugkeer naar het profvoetbal al een feit. Beerschot Wilrijk is immers de enige amateurclub die een licentie vroeg (en kreeg) voor 1B.



De 54-jarige Brys stond eerder aan het roer van onder andere Germinal Beerschot (2003-2005 en 2006-2007), Excelsior Moeskroen (2007) en KV Mechelen (2010-2012). Op 't Kiel volgde hij de Nederlander Dennis van Wijk op, wiens contract vorig seizoen niet verlengd werd.