OH Leuven houdt punten thuis tegen Cercle Brugge

7/04/17 - 23u10 Bron: Belga Bewerkt door: Hans Op de Beeck 7/04/17 - 23u10 Bron: Belga

Proximus League OH Leuven heeft op de derde speeldag in de play-downs van de Proximus League Cercle Brugge geklopt met 1-0. Esteban Casagolda was de held bij de thuisploeg met de winnende treffer.