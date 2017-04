Antwerp-coach: "We willen vooral een rustig seizoen draaien zonder in de problemen te komen"

Mathieu Goedefroy

video Antwerp-coach Wim De Decker stuurde zijn spelers vandaag naar het kartingcircuit van Puurs voor een teambuilding op het scherp van de snee. De trainer zelf bekeek de races vanaf de zijlijn, en sprak in de marge van de halve finale uitgebreid met onze videoman. "Er komt straks zeker versterking bij, dat kan niet anders", zegt hij.

"De competitie is dit jaar natuurlijk wel héél vroeg gedaan voor ons", verwijst De Decker naar de lange periode tussen de titelmatch en de start van het seizoen 2017-2018. "Toch vind ik het belangrijk om de jongens nog scherp te houden. Ze blijven aan hun conditie werken. Het zijn natuurlijk sportmannen die 'competitie' nodig hebben. Die nood trachten we in te vullen met allerlei leuke alternatieven, zoals bijvoorbeeld karting vandaag. Zondag is er ook nog onze kampioenenviering aan het Stadhuis, daar gaan we ook nog ten volle van genieten. Er is veel geschreven over deze groep, maar het is echt een heel mooie en goede groep. Met dank aan de resultaten van de laatste maanden is de sfeer ook optimaal, en op dagen als vandaag merk je dat echt wel."



Antwerp krijgt volgend seizoen natuurlijk de delicate opdracht om niet meteen opnieuw te degraderen. "Tijdens ons eerste jaar willen we vooral een rustig seizoen draaien, zonder in de problemen te komen. We proberen daarom nu al de kopjes op scherp te zetten naar de zomer toe. We komen komen er straks als nieuwkomer bij in 1A en dat wordt geen gemakkelijke opgave. We moeten klaar zijn, maar we willen ook nog niets forceren. De jongens hebben wel een beetje rust verdiend, en daarom zoeken we nu naar een bepaald evenwicht."



De Decker kijkt ook al uit naar inkomende transfers. "Er komen straks zeker nog jongens bij, dat kan niet anders. Op welke positie we versterking zoeken? De makelaar (lacht). Neen, alle gekheid op een stokje: dat gaan we intern evalueren. We weten wat we nodig hebben en waar we op zoek zijn. Het belangrijkste is om gericht aan te kopen", besluit de sportieve baas van stamnummer 1.