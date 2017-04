Deinze wil zijn 34 punten eerst via BAS recupereren

Bewerkt door: PL

KMSK Deinze gaat de beslissing van het Beroepscomité van de KBVB, waardoor de club 34 punten ontnomen werd, aanvechten bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat bevestigt gerechtigd correspondent Sven Vandendriessche. De stad Deinze stapt mee in de procedure om "de KBVB op zijn verplichtingen te wijzen om stabiele regels uit te werken, geen disproportioneel beleid te voeren en zelf niet rechter en partij te spelen".

Vorige week kondigde KMSK Deinze via advocaat Walter Van Steenbrugge aan voor de burgerlijke rechtbank een kortgedingprocedure en een bodemprocedure op te starten. De club zal echter eerst naar het BAS stappen. "We ronden vandaag het dossier af en zullen eerstdaags klacht indienen bij het BAS", verklaart Vandendriessche. Als de arbiters KMSK Deinze ongelijk geven, wordt de procedure voor de burgerrechter opgestart.



Stadssteun

De huidige rode lantaarn in de eerste amateurdivisie krijgt de steun van de stad Deinze, die als betrokken partij tussenkomt. "KMSK Deinze is een belangrijke vereniging in onze stad. Wanneer ze onterecht in de problemen komt, moet ze op de steun van de stad kunnen rekenen", laat burgemeester Jan Vermeulen optekenen. Club en stad werkten in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen een ruimtelijk uitvoeringsplan uit om naast het Van De Wielestadion een nieuw sportief en commercieel complex uit de grond te stampen. Er zouden al enkele principeakkoorden met investeringsmaatschappijen afgesloten zijn, maar die dreigen zich door de plotse degradatie van KMSK Deinze terug te trekken.



De KBVB keurde op 2 september 2016 de aansluiting van Jaric Buysse goed. Het Beroepscomité van de KBVB oordeelde echter na een klacht van reeksgenoten Seraing en Sprimont dat de aansluiting van de transfervrije Buysse, die in mei 2016 in onderling overleg zijn contract bij Deinze liet verbreken, buiten de toegestane transferperiode viel. Het Beroepscomité besliste om de uitslagen van alle competitieduels waarin Buysse op het wedstrijdblad stond om te zettten naar 5-0 of 0-5. Daardoor verloor Deinze 34 punten en zakte de club van de derde plaats (en een bijbehorend ticket voor de play-offs) naar de laatste plaats (en de degradatie naar de tweede amateurklasse).