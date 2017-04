Bewerkt door: MR

6/04/17 - 13u44 Bron: Belga

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft beslist om de termijn voor de behandeling van de milieuvergunningsaanvraag, die Ghelamco had ingediend voor de bouw van het Eurostadion op Parking C in Grimbergen, met twee maanden te verlengen. Dat is vernomen bij gedeputeerde voor Milieu Tie Roefs (Groen).