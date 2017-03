Beloften starten EK-campagne met nipte zege tegen Malta (en vallen vooral op met 'speciale' Brabançonne)

© belga.

De Belgische beloften zijn met een nipte zege begonnen aan de EK-kwalificaties. Het team van Johan Walem haalde het in Leuven met 2-1 van Malta. Standard-aanvaller Ryan Mmaee bracht de jonge Duivels op slag van rust op voorsprong. Dion Cools (Club Brugge) verdubbelde na 54 minuten de score. Grech scoorde nog tegen voor Malta, maar verder kwamen de bezoekers niet meer.



Opvallend moment vóór de aftrap: àlle elf jonge Belgen zongen de 'Brabançonne' a capella en in beide landstalen, naar het voorbeeld van de Belgische nationale hockeyteams.



Hongarije, Turkije, Cyprus en Zweden zijn de andere tegenstanders in groep 6. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.