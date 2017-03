Lommel zorgt voor spanning in play-downs na pandoering Cercle

Marie Rutsaert

Rode lantaarn Lommel United heeft op de eerste speeldag van de play-downs in de Proximus League fors uitgehaald. De Noord-Limburgers boekten een broodnodige 0-5 zege bij Cercle Brugge.

Met een penaltygoal (27.) en een prachtig afstandschot (33.) bezorgde Scheelen Lommel al voor de pauze een dubbele voorsprong. Bertjens (59.), Platje (70.) en Gaethofs (90.+1) legden na rust de eindstand vast op 0-5.



Vrijdag speelden OH Leuven en Tubeke 1-1 gelijk aan Den Dreef. Tabekou (79.) bezorgde Leuven in het slot een punt. De Gent-huurling wiste de openingstreffer van Lee (27.) uit.



In de stand heeft Tubeke de leiding in de play-downs (18 punten), Cercle Brugge volgt op één punt. OH Leuven telt als derde 16 eenheden, Lommel komt terug tot op twaalf punten.



In de play-downs spelen de nummers vijf tot en met acht van 1B nog twee keer tegen elkaar. De stand van de reguliere competitie werd overgenomen, maar de punten werden - net zoals in play-off 1 - door twee gedeeld. De laatste in het klassement op het einde van de rit degradeert naar de eerste amateurdivisie.