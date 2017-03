Evocatiecommissie doet morgen uitspraak in zaak-Deinze dat naar laatste plaats werd teruggezet

SG

20/03/17 - 13u18 Bron: Belga

Jarric Buysse © Robby Verdickt.

De Evocatiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) buigt zich morgen (14u30) over het evocatieberoep van KMSK Deinze. De club uit de eerste amateurliga werd 34 punten ontnomen, omdat het Beroepscomité van de KBVB oordeelde dat vleugelverdediger Jarric Buysse niet speelgerechtigd was voor Deinze. De Oost-Vlamingen zakten van de derde naar de laatste plaats.

Deinze stelde de 25-jarige Buysse op in zestien wedstrijden waarin hij niet-speelgerechtigd was. Met Buysse in de wedstrijdkern boekte Deinze elf zeges, verloor de club vijf keer en speelde het één keer gelijk. Buysse ondertekende in september 2015 een contract tot medio 2017 bij de "Oranjehemden", maar liet het contract in mei 2016 in overeenstemming met Deinze ontbinden. De linksachter vond geen profclub en keerde terug naar de Oost-Vlaamse amateurclub. Op 10 september 2015, een week na zijn aansluiting bij Deinze, maakte hij zijn debuut.



De KBVB ontving op 18 oktober 2016 een klacht van Seraing. De Luikse amateurclub verloor tien dagen eerder met 0-1 van Deinze, maar wilde voor de groene tafel alsnog de drie punten binnenhalen. Seraing, vorig seizoen zelf verwikkeld in een gelijkaardige zaak omtrent Jeffrey Rentmeister, ontdekte dat de aansluiting van Buysse pas op 2 september 2016, twee dagen na de transferdeadline, afgerond was. Het Sportcomité verwierp op 16 november 2016 de klacht van de Luikenaars, die beroep aantekenden. Ook reeksgenoot Sprimont Comblain, dat eind november met 2-0 verloor van Deinze, sloot zich aan bij Seraing.



De Waalse amateurclubs haalden hun gram. Het Beroepscomité, dat de betrokken partijen op 20 januari had gehoord, oordeelde op 24 februari dat Buysse niet gekwalificeerd was om deel te nemen aan officiële wedstrijd van de eerste ploeg. Deinze verliest alle competitiematchen waarvoor Buysse ingeschreven werd op het wedstrijdblad vanaf de aanvang van het lopende seizoen tot 20 januari met een score van 5-0 of 0-5.



KMSK Deinze ging in evocatie en mag dinsdagmiddag zijn dossier verdedigen. De Evocatiecommissie spreekt zich niet uit over de grond van de zaak, maar gaat na of de disciplinaire procedure op een correcte manier gevolgd is. Deinze spreekt zelf van een hiaat in het bondsreglement. De Evocatiecommissie zal zich dan ook moet uitspreken over artikels 527 en 528, die elkaar lijken tegen te spreken.