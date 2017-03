Door: redactie

20/03/17 - 07u00

Vandenbergh viert de promotie van Aarschot naar eerste provinciale met zijn zoontje Lyo (3). © Guy Meurs.

Sinds gisteren is SC Aarschot zeker van promotie naar eerste provinciale na de 4-0-zege tegen VK Holsbeek. Kevin Vandenbergh, die aangaf nog twee extra seizoenen te willen voetballen, pikte als naar gewoonte weer zijn doelpuntje mee en zit ondertussen aan 51 treffers. Wel nog altijd negen stuks verwijderd van het vooropgestelde doel van vader Erwin: "Ik heb hem gezegd dat hij er minstens 60 moet maken." Op de titel is het wel nog even wachten.