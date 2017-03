Pol Van Den Driessche: "Iedere voetbalclub moet een AED-toestel hebben"

Door: redactie

N-VA-senator Pol Van Den Driessche wil dat elke voetbalclub beschikt over minstens één AED-toestel, een draagbaar toestel dat hartritmestoornissen tegengaat. Michel D'Hooghe, voorzitter van de medische commissie van de wereldvoetbalbond FIFA, is alvast voorstander, schrijft De Zondag.

Sinds vorig seizoen is het voor elke scheidsrechter in België verplicht om een EHBO-cursus te volgen.



"Ik denk echter dat we nog een stap verder moeten gaan", aldus Van Den Driessche. "Elke voetbalclub, van klein tot groot, zou minstens één AED in huis moeten hebben. Idealiter zelfs twee, want op zaterdag spelen vaak twee ploegen tegelijk. Een verzorger zou dat toestel bij zich kunnen houden."



De senator heeft de Belgische voetbalbond gevraagd initiatief te nemen. "Dit mag zelfs opgelegd worden. Ik weet dat de aankoop duur is, zeker voor kleine clubs: zowat 1.500 euro. Maar dat is het waard. Misschien kan de bond een groepsaankoop organiseren om de prijs te drukken?"



Michel D'Hooghe steunt het voorstel, en wijst erop dat een AED al verplicht is op alle wedstrijden van de FIFA. "Ik zal niet rusten vooraleer er in de buurt van elke wedstrijd een AED aanwezig is. Een groepsaankoop zou slim zijn. Met de FIFA doen we dat al: wij kopen onze toestellen aan 1.000 euro."