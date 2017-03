Coup de théâtre bij Patro: Brepoels gepasseerd door Boffin: "Dit komt hard aan"

Lucien Claessens

16/03/17 - 07u44

Danny Boffin is sinds gisterenmiddag de nieuwe trainer van Patro Eisden. De ex-Rode Duivel volgt er Guido Brepoels op als hoofdtrainer. Patro's U19-trainer Hasim Yilmazdemir wordt zijn assistent.

Danny Boffin was in het seizoen 2012-2013 nog de assistent van Guido Brepoels bij STVV. Nu volgt hij hem op als hoofdtrainer bij Patro Eisden. Wringt het niet een beetje Danny? "Jazeker. Dinsdagavond kreeg ik een telefoontje of ik geen interesse had om hooftrainer van Patro Eisden te worden", blikt Boffin nog even terug. "Guido Brepoels zou er stoppen. Natuurlijk had ik belangstelling. Al jaren keek ik uit om mijn trainerscarrière op een hoger niveau te lanceren. Dit was een unieke kans. Alleen bleek later dat Guido niet gestopt was. Dat gaf een wrang gevoel. Al die jaren had ik immers een goede band met Guido opgebouwd en veel van hem geleerd. Ik heb hem nog trachten te bereiken, maar helaas."



Je hebt ook de mensen in Bolderberg moeten ontgoochelen. "Ik hield nochtans een goed gevoel over aan de eerste training daar. Maar het bestuur van Bolderberg begreep de situatie en stemde toe dat ik deze kans niet mocht laten liggen. Hoofddoel wordt Patro in de hoogste amateurklasse houden. Daar ga ik voor."Voorzitter Woo Wayne stelde dat de drie opeenvolgende nederlagen geen invloed hadden op de trainerswissel."Neen ik heb geen schrik dat Patro gaat degraderen", zegt Woo. "Je moet positief denken. Ik had meerdere lange gesprekken met trainer Brepoels en vond dat de ploeg een nieuwe injectie nodig had. Meer moet je hier niet achter zoeken."