Pakkend eerbetoon aan verongelukte topman Beerschot: "Mede dankzij jou wordt er nog gevoetbald op 't Kiel (en hoe!)"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

14/03/17 - 15u10

© MARC GOYVAERTS/ GMAX Agency.

Terwijl Antwerp een weekend van dolle euforie achter de rug heeft, zit grote rivaal Beerschot Wilrijk in zak en as. Afgelopen zondag kwam Algemeen Directeur van de club Marc Steenackers namelijk om het leven nadat hij met zijn Porsche 911 Carrera 4S op een werfvoertuig inreed. Op de website van de club staat intussen een pakkend eerbetoon aan de sterke man van de Antwerpse fusieclub, geschreven door persverantwoordelijke Danny Geerts.

"Beste Marc, Twee dagen is het inmiddels geleden sinds we zondagochtend bruusk werden wakker gebeld met het nieuws dat we niet konden, niet wilden, geloven. Het blijft even onwezenlijk als onaanvaardbaar. Een nare droom. Maar stilaan beginnen we toch te beseffen dat we je niet meer tegen het lijf gaan lopen op het Kiel, in ons Olympisch Stadion. Het is een leegte die nooit opgevuld zal worden.



Akkoord, je was onze Algemeen Directeur... maar voor ieder van ons toch nog altijd gewoon "de Marc van't Stadion": een nààm in de horecawereld, met een neusje voor een goede deal, iemand die zich volledig smeet in zijn job, tegen (meer dan) 150 kilometer per uur leefde... en toch nog genoeg tijd vrijmaakte voor den Beerschot. Of beter: voor KFCO Beerschot Wilrijk, zoals we nu toch al bijna vier jaar door het leven gaan. Dankzij jou trouwens. Jij was immers één van de drijvende krachten - zeg maar: de spilfiguur - bij de doorstart van onze club, nadat die op korte tijd door Patrick Vanoppen richting faillissement was gestuurd. Mede dankzij jou wordt er nog gevoetbald op het Kiel (en hoe!). Dankzij jou kunnen we de naam "Beerschot" nog exclusief gebruiken. Dankzij jou kunnen we ons nog altijd als supporter van onze favoriete club profileren. Gewoon omdat je op de beslissende momenten van aanpakken wist. Omdat je het paars-witte supportershart op de juiste plaats droeg. Alleen daarvoor al verdien je eeuwigdurende roem en respect."



Lees HIER de volledige tekst op de website van het rouwende KFCO Beerschot Wilrijk.