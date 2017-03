13 jaar geleden nam hij na degradatie van zijn Antwerp een drastische beslissing. Nu grote rentree feit is, laat diehard fan zich gaan

Door: Glenn Bogaert

14/03/17 - 12u05 Bron: Van Gils & Gasten

© VRT.

video

Na 13 jaar wachten en smachten, speelt Antwerp FC straks weer in eerste klasse. Eindelijk is alle miserie sinds 2004 doorgespoeld en dat mag je in het geval van Julien De Ridder sinds gisteravond zelfs letterlijk nemen. De hevige fan van 'The Great Old' raakte sinds de degradatie in 2004 namelijk geen druppel alcohol meer aan.



Hij zou pas opnieuw een glas drinken als zijn geliefde club met stamnummer 1 de promotie zou afdwingen naar de Jupiler Pro League. En zo geschiedde dus afgelopen weekend. En wat ook geschiedde, is dat Julien gisteren in de VRT-talkshow 'Van Gils & Gasten' komaf maakte met die lange periode van droogte. Bekijk het fragment HIER! Klik onderaan door naar fragment vier.