Antwerp-fan Erik Van Looy: "De bevrijding van Antwerpen"

Sam Vanacker

11/03/17 - 23u57

Ook regisseur en fervent Antwerp-supporter Erik Van Looy was er bij in het Roeselaarse Schierveldestadion toen de ploeg van 't stad de overwinning binnenhaalde en voor het eerst in dertien jaar terug in eerste klasse mag gaan spelen.

"Dit is de nieuwe bevrijding van Antwerpen. De vorige dateert van in 1944, maar dit is nóg beter", zegt Van Looy, die samen met heel wat andere Antwerpenaren in de viptribune tussen de West-Vlamingen een plaatsje wist te bemachtigen. "Alle respect voor Roeselare, maar we hebben het vertoeme verdiend", aldus nog Van Looy, die overstelpt wordt door selfieverzoeken. Een paar stoelen verderop laat een andere Antwerpenaar zijn tranen de vrije loop in de armen van zijn vriendin. Kris Strybels is een supporter van het eerste uur. "Ik heb me moeten inhouden om niet te hard te juichen", zegt Strybels, die liever in het vak gereserveerd voor Antwerpen had gezeten, maar geen tickets meer vond. "Eindelijk zijn we weer waar we horen."



Terwijl ze in Antwerpen een feestje bouwen, druipen de Roeselaarse fans teleurgesteld af. "We geloofden er nog in", zegt supporter Peter Remaut. "Zelfs na de nederlaag in Antwerpen, waar ik ook bij was, leek het me nog mogelijk. Tot Antwerp dat tweede doelpunt maakte. Ons middenveld bakte er niets van en ook de beslissingen van de lijnrechter waren niet in ons voordeel. Spijtig dat het zo moest lopen, maar vandaag was Antwerpen de betere ploeg."