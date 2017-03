Coach De Decker in extase: "Dit is waanzin! We hebben geschiedenis geschreven"

Wim De Decker wordt letterlijk op handen gedragen na de promotie. © photo news.

Na dertien jaar in het vagevuur van de tweede klasse heeft Antwerp de promotie eindelijk beet. De emoties laaiden hoog op na de 1-2 zege op Schiervelde, met coach Wim De Decker op kop. "Er valt een enorme last van de schouders van mij én Antwerp."

"Dit is waanzin, ik kan het nog niet vatten", vertelde De Decker vlak na afloop. "We hebben geschiedenis geschreven en er valt nu een enorme last van mijn schouders én van die van heel Antwerp."



De Decker maakte van zijn ploeg een hechte groep. "Het voordeel dat ik had als coach was dat ik de jongens persoonlijk kende en ik zo wist hoe ik ze moest aanpakken. Bovendien heb ik mijn keuzes altijd open en in eer en geweten gemaakt. Daardoor wilde iedereen ook meegaan in het verhaal. Mijn leven is na vandaag veranderd, dat kan je wel stellen. Ik ben benieuwd wat er nog zal komen."



Ook sterke man Patrick Decuyper was enorm tevreden met de promotie, al ging hij niet meteen zweven. "We zijn er nog niet. Nu begint het serieuze werk. Natuurlijk mogen we trots zijn op onze prestatie, maar we blijven met onze voeten op de grond. We zullen zeker van deze promotie genieten en vooral voor onze fantastische fans is dit een mooie beloning. We zijn altijd in de promotie blijven geloven en ik wil ook nog even het werk van De Decker onderstrepen. Hij heeft een hechte groep kunnen smeden en dat was belangrijk. Hij heeft schitterend werk geleverd."