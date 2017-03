Emotionele Haroun kreeg vlak voor aftrap al fantastisch nieuws: "Mooiste dag van mijn leven"

Thomas Lissens

Promotie of niet, voor Faris Haroun was vandaag sowieso al een dag om nooit te vergeten. De 31-jarige middenvelder kreeg immers vlak voor de aftrap op Schiervelde te horen dat hij voor het vader was geworden.

"Het moment dat je in de spelersgang hoort dat je vrouw net bevallen is...gefeliciteerd, Faris", klonk het in de vooravond op het officiële Twitteraccount van Antwerp. En er werd bij de tweet ook een foto geüpload waarop een zichtbaar geëmotioneerde Haroun een blik wierp op zijn smartphone.



De middenvelder won vanavond met Antwerp met 1-2 op Schiervelde en de 'Great Old' promoveert daardoor opnieuw naar de hoogste afdeling. Haroun was dan ook door het dolle heen. "Dit is zonder twijfel de mooitste dag van mijn leven", aldus Haroun na de partij. "Eerst vernam ik dat mijn eerste kind -een zoontje- geboren was en zo'n twee uur later waren we ook zeker van promotie. Deze dag zal ik nog lang koesteren."