Ghelamco-topman is de verborgen geldschieter achter Antwerp

Paul Gheysens bouwde met Ghelamco een nieuw stadion voor AA Gent, op deze foto nog in volle opbouw. © photo news.

Paul Gheysens van de projectontwikkelaar Ghelamco is de jarenlang verborgen investeerder in voetbalclub Antwerp. Dat bevestigt hij vandaag voor het eerst in De Tijd.

Wie Antwerp financierde, was één van de best bewaarde geheimen van het Belgische voetbal. De bevestiging komt er in het weekend dat Antwerp op het veld van Roeselare na 13 jaar de promotie naar eerste klasse kan afdwingen.



Patrick Decuyper, de oprichter van het zonnepanelenbedrijf Enfinity en gewezen topman van eersteklasser Zulte Waregem, nam in 2015 de club over. Maar in de voetbalwereld gonsde het van de geruchten dat hij niet zelf met alle centen over de brug kwam en vooral als tussenpersoon optrad.



Aan De Tijd geeft Gheysens toe Antwerp te financieren. "Ik zie het als een persoonlijke investering op de lange termijn", aldus Gheysens. Hij pompte sinds 2015 tussen 11 en 15 miljoen euro in de club. "Laat me duidelijk zijn: ik heb dit nooit gedaan om foto's van mezelf te laten maken op de eretribune", luidt het. "Mijn bedrijf Ghelamco heeft hier ook nooit iets mee te maken gehad."



Het lijkt logisch dat Gheysens onder meer aast op de bouw van een nieuw voetbalstadion in Antwerpen. Hij bouwde voor topclub AA Gent een nieuw stadion. Ghelamco is ook de grote gangmaker achter het geplande Eurostadion op Parking C van de Heizel in Brussel. Maar volgens Gheysens gaat het om meer dan dat. "Ik zal nooit ontkennen dat infrastructuur belangrijk is. Dat is in Gent duidelijk gebleken. De Ghelamco Arena heeft er een boost gegeven aan AA Gent. Maar het is slechts een onderdeel van een succesvol project."