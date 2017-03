"Noem het geen kankerkorrel, maar toch..."

CELIEN MOORS

11/03/17 - 04u30

© ANP.

Het kunstgrasveld, een droomveld? Na toxicologisch onderzoek van hun terreinen besloten alvast twee Limburgse voetbalclubs de bal aan de zijlijn te houden. Spelbreker is de rubberkorrel, een mogelijk onheil van een paar millimeter groot, verstopt tussen kunstsprieten. Nog steeds is onduidelijk of en hoe schadelijk de korrels zijn.

© belga.

Het was het gemeentebestuur van het Limburgse Houthalen-Helchteren dat liever geen risico's nam, toen het de resultaten in handen kreeg van een onderzoek naar de rubberkorrels op haar kunstgrasvelden. Op vraag van de krant Het Belang van Limburg kwam de Universiteit Hasselt tot de conclusie dat het niet snor zat met de concentratie toxische stoffen in de korrels, net zoals bij een aantal andere Limburgse voetbalvelden. Geen voetbal meer voor de twee clubs van Houthalen-Helchteren, en dat duurt tot het rubber vervangen is door een alternatief.



Al sinds oktober leeft de rubberkorreldiscussie, onder meer door reportages van het Nederlandse programma ZEMBLA. Daaruit bleek dat er kankerverwekkende stoffen zouden vrijkomen uit de korrels en dat alvast embryo's van zebravisjes sterven bij blootstelling eraan. Europees onderzoek werd besteld, maar voor ons land zou er nooit gevaar geweest zijn, zo bevestigde de FOD Volksgezondheid onlangs nog. Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) reageerde gisteren in ieder geval afwachtend: Europa moet beslissen of de norm voor rubberkorrels verstrengd moet worden. In de tussentijd: een snelcursus rubberkorrel.



