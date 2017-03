Raf Van Dyck

11/03/17 - 07u30

© photo news.

Een riant contract van vier seizoenen bij Standard afwimpelen en vervolgens bij Antwerp FC in 1B tekenen. Tuur Dierckx werd vorige zomer gek verklaard met zijn keuze voor de Great Old. Maar kijk, acht maanden later is de ex-spits van Club Brugge klaar om zijn gram te halen. Meer zelfs, op een zucht van de titel in 1B is Dierckx als publiekslieveling 'hot' in Deurne-Noord en dringt verkoeling zich op. "Als we promoveren, spring ik in de vijver van de Bosuil."