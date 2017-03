Obbi Oulare vrijgesproken voor snelheidsovertreding: "Hij verkoos Porsche boven Mercedes van de club"

Siebe De Voogt

Ex-Club Brugge-speler Obbi Oulare (21) is in de Brugse politierechtbank vrijgesproken voor een snelheidsovertreding uit 2014. Reden: zijn moeder reed volgens de spits met de Mercedes die hem door Club Brugge ter beschikking werd gesteld. "Mijn cliënt verkoos immers rond te rijden met zijn getunede Porsche, eerder dan met de gewone Mercedes van zijn club", pleitte de advocaat van Oulare die zelf niet aanwezig was. Op 11 december 2014 werd de jonge voetballer geflitst toen hij met 92 km/uur door een zone 50 reed in Brugge. Diezelfde avond mocht hij invallen in de Europa League-match tegen Helsinki. "De club bevestigt dat hij die dag in afzondering was", aldus de advocaat van Oulare. Bij verstek kreeg de voetballer - die op vandaag voor Willem II speelt - 450 euro boete en 15 dagen rijverbod. De rechter sprak hem nu vrij wegens twijfel. Het parket bekijkt of ze moeder Oulare nog kunnen dagvaarden.