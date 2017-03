Stad Antwerpen wil Antwerp en Beerschot samen in nieuw stadion

Door: Philippe Truyts

10/03/17 - 12u53 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Nog onder de vorige legislatuur van Patrick Janssens waren er verregaande plannen voor een gemeenschappelijk stadion op Petroleum-Zuid en een brug over de Schelde. © kos .

Het Antwerps stadsbestuur gaat gesprekken aanknopen met Antwerp FC en Beerschot Wilrijk voor de bouw van een nieuw voetbalstadion. Burgemeester De Wever (N-VA) heeft daarvoor een politiek akkoord van alle coalitiepartners op zak. "Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen nu de moeilijkste periode voor de clubs op sportief en financieel vlak achter de rug lijkt", zegt De Wever. "Maar we tekenen geen blanco cheque. Het oude stadiondossier (waarvoor stad en Havenbedrijf samen 50 miljoen euro opzijzetten in de vorige legislatuur, red.) ligt niet meer op tafel. Enkel de locatie - aan de Scheldekaaien op publieke gronden van Petroleum Zuid - is de enige realistische plek."

"Nog geen concrete informatie" KFCO Beerschot Wilrijk zegt eerst een eventuele uitnodiging tot gesprek van de stad Antwerpen af te wachten vooraleer een standpunt in te nemen. "Onze club heeft hierover vanuit 'het Schoon Verdiep' nog geen enkele concrete informatie gekregen", klinkt het. Beerschot Wilrijk is op dit moment actief in de eerste amateurklasse, maar staat erg dicht bij promotie naar 1B. Het politieke overleg over de aanbouw lekte echter uit vóór de beide clubs op een gesprek uitgenodigd waren.



"KFCO Beerschot Wirlijk verneemt vandaag via de media dat de stad Antwerpen overweegt om het 'stadiondossier Petroleum Zuid' weer vanonder het stof te halen, in een zoektocht naar een volwaardig voetbalstadion waar zowel KFCO Beerschot Wilrijk en Royal Antwerp FC terecht zouden kunnen", is te lezen op de clubwebsite. "Wij wachten in dit verband een eventuele uitnodiging van de stad Antwerpen af. Om evidente redenen neemt KFCO Beerschot Wilrijk in dit dossier vooralsnog geen standpunt in."



lees verder onder de foto Het Bosuil-stadion in Deurne, de thuisbasis van Antwerp. © belga.