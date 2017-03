Antwerpen wil de Bosuil en het Kiel inruilen voor nieuw stadion

Door: Philippe Truyts

Het Antwerps stadsbestuur gaat gesprekken aanknopen met Antwerp FC en Beerschot Wilrijk voor de bouw van een nieuw voetbalstadion. Burgemeester De Wever (N-VA) heeft daarvoor een politiek akkoord van alle coalitiepartners op zak. "Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen nu de moeilijkste periode voor de clubs op sportief en financieel vlak achter de rug lijkt", zegt De Wever. "Maar we tekenen geen blanco cheque. Het oude stadiondossier (waarvoor stad en Havenbedrijf samen 50 miljoen euro opzijzetten in de vorige legislatuur, red.) ligt niet meer op tafel. Enkel de locatie - aan de Scheldekaaien op publieke gronden van Petroleum Zuid - is de enige realistische plek."

Het geld voor het vorige stadiondossier is inmiddels uitgegeven aan leefbaarheidsprojecten, onder meer voor fietsers, zo zegt de burgemeester. "We vatten de zoektocht naar publieke middelen aan wanneer we een akkoord hebben over een engagement van de betrokken voetbalclubs. Er moeten waterdichte afspraken zijn."



"We weten dat er voor ons een aanzienlijk prijskaartje zal aan vasthangen. Mogelijk enkele tientallen miljoenen euro. Maar neem nu de renovatie van het stadhuis: dat kost 30 miljoen, en die centen hebben we gevonden. We hebben de voorbije jaren flink bespaard op de uitgaven. Daardoor hebben we meer investeringsruimte gecreëerd."



De Wever bevestigde ook dat er eveneens met Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) over een eventueel stadion is gesproken. Over de invulling en het gebruik van een stadion staat niets vast. "Een van de mogelijkheden is dat je er concerten kan organiseren."