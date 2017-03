Grootste politie-operatie ooit in Roeselare voor komst Antwerp

Door: redactie

10/03/17 - 07u33

© photo news.

Het wordt de grootste politie-operatie ooit in de zone Roeselare, Izegem en Hooglede. Voor de komst van FC Antwerp en zijn supporters zaterdagavond naar SV Roeselare - voor de allesbeslissende titelmatch - zal de veiligheidsperimeter van zaterdagochtend 8 uur tot zondagochtend 6 uur uitgebreid worden tot het hele grondgebied van Roeselare, een oppervlakte van zo'n 60 vierkante kilometer. Dat besliste burgemeester Kris Declercq (CD&V). Normaal geldt zo'n maatregel bij risicomatchen enkel in de omgeving van het Schierveldestadion. "Een en ander betekent bijvoorbeeld dat supporters met een stadionverbod in die zone bestuurlijk kunnen aangehouden worden van zodra ze amok maken", aldus politiecommissaris Carl Vyncke.



Antwerpsupporters met een ticket voor de wedstrijd moeten onder begeleiding met de bus naar Roeselare afzakken, mogen pas anderhalf uur voor de wedstrijd aankomen en moeten één uur na de wedstrijd al opnieuw weg zijn.