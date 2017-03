François Kompany hoopt vurig op promotie naar 1A: "Unieke kans om mijn eigen naam te maken"

Door: Wouter Devynck

10/03/17 - 06u00

François Kompany (rechts) © belga.

Voor sommige spelers van Roeselare is de 'finale' tegen Antwerp veel meer dan zomaar een kans op promotie. Voor François Kompany (27) bijvoorbeeld is het dé gelegenheid om uit de schaduw van zijn broer en Rode Duivel Vincent te treden.

"Ik ben redelijk gevoelig en dus leef ik heel fel mee. Op dat vlak lijk ik heel erg op mijn broer."

"Ik herinner me dat overlijden nog perfect. Ik ben nog altijd hetzelfde - dingen raken mij nog altijd even fel, alleen reageer ik nu anders om wat er rond mij gebeurt. Als er vroeger iets voorviel dat ik moeilijk te verteren vond, gedroeg ik me negatief en was ik slechtgezind tegen iedereen. Nu heb ik leren relativeren en ben ik ook veel kalmer in het dagelijkse leven. Dat ik een stabiele relatie van toch al negen jaar heb, samenwoon met mijn vriendin en we aan kindjes denken, helpt ook wel."

"Ik heb grote dromen en als ik zie dat vrienden zoals Odjidja bij Club Brugge spelen, heb ik veel in te halen. Mijn grootste droom is voor Arsenal spelen. Het talent heb ik ooit gehad, maar blessures hebben me afgeremd. Ik weet dat ik veel hoger kan raken."

(lacht) "Heb ik dat allemaal gezegd!? Op die leeftijd zou het dom zijn om niét te dromen. Toen zag ik het als voetballer echt groot. Nu droom ik gewoon van eerste klasse. Het zou echt tof zijn om daar met Roeselare te spelen. Dat zou toch al een deel van mijn droom zijn die waargemaakt wordt. (grijnst) Nu nog bij Arsenal raken, wordt wellicht heel moeilijk. In voetbal kan het zowel heel snel naar boven, als heel snel naar beneden gaan. Ik ben er zeker van dat van mijn leeftijdsgenoten die toen ergens in eerste klasse in de A-kern zaten, er al heel wat gestopt zijn met voetballen. Maar ik ben blij met het leven dat ik leid. Ik heb misschien ook wat dingen meegemaakt die me sterker hebben gemaakt... En een betere mens.



Weet je, ik heb het in het voetbal niet altijd gemakkelijk gehad. Zelfs bij Roeselare was het vorig seizoen heel moeilijk. Omdat ik amper speelde. Dat heeft me mentaal veel sterker gemaakt en dat zal ik ook gebruiken buiten het voetbal. Ik ben altijd in mezelf blijven geloven, maar in het voetbal moet je ook wat geluk hebben. Op het juiste moment de mensen tegenkomen die in je geloven. Als je op die leeftijd niet speelt, ga je toch nadenken om andere dingen te doen naast het voetbal. Ik heb indertijd nog twee jaar Toegepaste Economische Wetenschappen aan het unief gestudeerd, maar dan gestopt omdat ik naar Engeland trok. Voor mij staat er geen leeftijd op een diploma behalen, dus dat zal ooit wel komen. Na het voetbal. Ik zou graag in de sportwereld blijven. Management of zo zie ik wel zitten. Niet noodzakelijk in het voetbal." © photo news.

"Het probleem in België is dat, als ze de naam Kompany horen, ze bepaalde verwachtingen hebben. Ook over hoe ik ben als persoon. Ik heb zo al voor heel wat gesloten deuren gestaan. Uiteindelijk werd ik hier zot. Het zou of Nederland of Engeland worden en omdat mijn broer in Engeland voetbalt..."

"Toen ik vertrok bij KV Mechelen, kreeg ik een bepaald imago van moeilijke jongen. Mijn moeder was een paar jaar daarvoor overleden en ik had moeite om dat te verwerken. Ik werd gezien als een jongen die niet stabiel was en veel clubs knapten daarop af. Het heeft toch een paar jaar geduurd tegen dat mensen zich een ander beeld van mij gevormd hadden. Maar het mooiste voorbeeld is dat van Chris Janssens die vorige week tegenkwam na de match tegen Lierse. We hadden al eens samengewerkt bij Eendracht Aalst, dat lukte niet zo goed. Maar we hebben alles uitgepraat en daarna heeft hij me gefeliciteerd met mijn seizoen. Dat bewijst toch dat ik stilletjesaan de manier van denken van mensen aan het veranderen ben."

"In België speelde ik linksbuiten, in Engeland linksachter omdat die positie hier heel aanvallend is."

"Sinds dat interview was het gedaan als linksbuiten. Ik ben teruggekomen naar België als linksachter. En sinds dit seizoen speel ik op vraag van de trainer als linker centrale verdediger. Ik had nooit gedacht dat het zo goed zou lopen. Ik mis het oprukken wel, maar daartegenover staat dat ik veel verantwoordelijkheid krijg en dat vind ik wel leuk. Ik praat graag, vroeger in de kleedkamer en nu op het veld."

"Sinds vorig jaar speel ik voor de Congolese beloften (Vincent en François hebben de dubbele nationaliteit omdat vader Pierre van Congolese afkomst is, red.). Vroeger droomde ik ervan om samen met mijn broer bij de Rode Duivels te spelen, maar ik zie Congo als een kans om mij te laten zien."

"Het is gestopt bij de Congolese beloften, maar mijn ambitie is nog altijd voor Congo uit te komen, bovendien hebben ze niet echt een linker centrale verdediger. Toen ik bij kleinere ploegen speelde, kwam ik niet echt meer in beeld, maar sinds ik bij Roeselare speel, maak ik wellicht meer kans. Ik heb nog geen contact gehad, maar ze moeten ook weten dat ik zin heb om voor hen te spelen, want de meeste mensen zien mij als een rasechte Belg. Dit is een goede manier om dat bekend te maken." (grijnst)



"Eerst wil ik mijn eigen naam maken als voetballer."

"Ik zal altijd blijven achtervolgd worden door de naam Kompany. Mensen zullen me blijven bekijken als de broer van, maar de laatste maanden ben ik mijn best aan het doen om ze het zwijgen op te leggen. (knipoogt) Stilletjesaan praten mensen wel meer over mijn goede wedstrijden dan over het feit dat ik de broer van Vincent ben. Dat is al een kleine overwinning, maar het kan nog beter. Promotie kan me helpen. Dit is een unieke kans. Ook al om het mooiste seizoen van mijn carrière te bekronen. En zoniet, doe ik gewoon verder in 1B."