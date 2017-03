Ex dient klacht in tegen Gilbert Bodart na doodsbedreigingen

Ken Standaert

8/03/17 - 09u02

De ex van Gilbert Bodart heeft klacht ingediend tegen de voormalige profvoetballer wegens bedreigingen. "Begin deze maand heeft hij me twee keer met de dood bedreigd", getuigt de moeder van hun tweejarig zoontje in de kranten van de Sudpressegroep. "Zo zat hij bij me aan tafel toen hij vertelde dat ik me te veel met zijn zaken bemoeide en dat ik zou eindigen met een kogel tussen mijn ogen."



Nadat afgelopen weekend een artikel verscheen over de gokverslaving en geldverduisteringen bij diverse voetbalclubs die met Bodart in zee gingen, kreeg de vrouw - die in hetzelfde artikel verklaarde dat Bodart ook bij haar geld geleend had - opnieuw dreigberichten. "Leef verder in jouw miserie", klonk het. "Neem de koord nog eens, maar doe het deze keer wel juist." De advocate van Bodart ontkent dat de ex-doelman van Standard de berichten verzonden heeft. "Hoe kan u zeker zijn dat die berichten van hem komen?", klinkt het. "Wij hebben bewijzen dat zijn ex al meermaals zijn Facebookaccount overgenomen heeft en zo berichten verspreidt."