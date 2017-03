Paul Put veroordeeld voor gesjoemel met facturen

Nele Dooms

Paul Put op archiefbeeld. © belga.

Paul Put, die in de jaren 2000 onder meer trainer was van Lokeren, Lierse en Moeskroen, is gisteren veroordeeld voor gesjoemel met facturen en inkomsten die hij kreeg van een fruithandelaar. Hij kreeg twaalf maanden cel met uitstel en 2.750 euro boete.