Tessa Wullaert krijgt stevige concurrentie van collega-Red Flame: "Ook ik wil de Gouden Schoen winnen"

Door: Pieter-Jan Calcoen

8/03/17 - 07u28

© belga.

Vanmiddag om 13.30 uur speelt de nationale vrouwenploeg op de Cyprus Cup tegen Oostenrijk voor de zevende plaats. Wij blikten vooruit met Red Flame Janice Cayman (28) in drie thema's.

Over de Red Flames © photo_news. "Voor onze ontwikkeling is deze Cyprus Cup een interessante ervaring, net zoals dat twee jaar geleden ook al het geval was. En we hebben op zich ook wel mooie resultaten geboekt. De 2-2 tegen Zwitserland was knap. Dat hadden we twee jaar geleden niet gekund, terwijl de Zwitsers nu tot het einde schrik hadden. Italië was zwakker dan verwacht, maar dat deed niks af aan onze 4-1 zege. En het 4-1-verlies tegen Noord-Korea heeft aangetoond dat we nog progressie moeten maken. Nochtans zijn we er al enorm op vooruit gegaan, dat voelen we gewoon. Nog meer dan in het verleden staat er één ploeg op het veld. En tactisch weten we perfect wat we moeten doen. Ons bewustzijn is gegroeid: we kunnen het iedereen moeilijk maken. Dat moet straks ook blijken tegen Oostenrijk. We willen winnen." Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © belga.

Over haar club Montpellier © photo news. "De aanpassing is goed verlopen. De trainingen bij Montpellier zijn van een hoog niveau en het klimaat is er fantastisch. Ik denk dat ik de juiste beslissing genomen heb. In Amerika (Cayman speelde tot voor kort bij Western New York Flash, red.) zou mijn EK-voorbereiding in het gedrang gekomen zijn en dat risico wilde ik niet lopen. Zonder EK was ik wellicht wel in New York gebleven. Het was een geweldige ervaring, zeker omdat we als underdog de titel konden pakken. (lacht) Ik heb trouwens eindelijk mijn medaille gekregen, de vorige waren verloren gegaan in een orkaan. Hopelijk kunnen we nu ook kampioen spelen met Montpellier, ook al is er al een kloof met PSG en Lyon. Maar je weet maar nooit: ik geloof er nog in." © photo news.