10.000 supporters bekijken Roeselare-Antwerp in eigen Bosuilstadion

Zaterdagavond verdedigt Royal Antwerp FC een 3-1 voorsprong op Schiervelde. Omdat de vraag naar tickets enorm was besloot de club om de wedstrijd ook op groot scherm in het eigen stadion uit te zenden. Op minder dan 5 uur tijd werden 10.000 tickets verkocht. Hierdoor is de Bosuil uitverkocht. Dat maakte Antwerp vandaag bekend op Twitter.