Red Flames kleuren steeds internationaler: naast Tessa Wullaert maken ook zij het mooie weer in het buitenland

Door: Pieter-Jan Calcoen

7/03/17 - 10u19

Gouden Schoen Tessa Wullaert © photo news.

Gouden Schoen Tessa Wullaert van Wolfsburg kent u intussen al, maar zij is lang niet de enige Red Flame die in het buitenland actief is. In de selectie voor de Cyprus Cup, waar België morgen tegen Oostenrijk speelt voor plek zeven, zitten nog acht 'buitenlanders'. Een korte voorstelling.

Jassina Blom (22) - aanvalster - SC Heerenveen (Ned) Rasechte Gentse die doorbrak bij Gent Ladies in de toenmalige BeNe League. Trok vervolgens naar Eva's Tienen, waarna het Nederlandse Heerenveen haar wegplukte. Heeft daar een vaste basisplaats. Scoort vlot en geldt als supersub bij de Red Flames. Pakte haar eerste basisplek tegen Zwitserland. Lees ook

Janice Cayman (28) - aanvalster - Montpellier (Fra) Het nummer twee van de eerste Gouden Schoen voor vrouwen na Tessa Wullaert. Is een absolute sterkhoudster bij de nationale ploeg - ze zit aan meer dan vijftig caps. Verruilde afgelopen winter het Amerikaanse Western New York Flash, waar ze de titel pakte, voor Montpellier met het oog op het EK. Janice Cayman © belga.

Jana Coryn (24) - aanvalster - Lille OSC (Fra) Speelde reeds voor Zulte Waregem, Anderlecht en Club Brugge en werd vorig seizoen topschutster van de Super League bij bekerwinnaar Lierse. Is sinds deze zomer prof bij de Franse tweedeklasser Lille, waar ze snel belangrijk werd. Lijkt haar plek in de selectie van Serneels zo veilig te stellen. Jana Coryn © Photonews.

Maud Coutereels (30) - linksachter - Lille OSC (Fra) Polyvalente kracht, maar op haar best als linksachter. Werd, na jaren bij Standard, meteen kapitein bij Lille. Daar maakte ze een enorme evolutie door. Maakte op deze Cyprus Cup de 3-1 tegen Italië met een heerlijk afstandsschot. Een leidster. Maud Coutereels © getty.

Lenie Onzia (27) - middenveldster - FC Twente (Ned) Aanvallende middenveldster die lang onder de radar bleef bij Eva's Tienen. Toch merkte FC Twente haar op. Een schot in de roos: ze speelt de pannen van het dak en veroverde de kampioensschaal. De ontdekking van 2016 bij de Flames, na een goeie Algarve Cup niet meer uit de selectie geweest. Lenie Onzia © photo news.

Davina Philtjens (28) - polyvalente linkerflank - Ajax Amsterdam (Ned) De kleinste speelster van de selectie, maar ook één van de meest explosieve. Een werkbeest. Verliet deze zomer Standard voor de Nederlandse topploeg Ajax, waarmee ze momenteel aan de leiding staat. Bij de Red Flames linksvoor of linksmidden, in Amsterdam eerder linksachter. Davina Philtjens © Photonews.

Lorca Van De Putte (28) - linksachter - Kristianstads (Zwe) Op haar 28ste stilaan een ancien bij de nationale ploeg. Ervaring zat: speelde voor Anderlecht, Twente en is nu voltijds voetbalster in de Zweedse topcompetitie bij middenmoter Kristianstads. Liep tegen Noord-Korea een kuitblessure op en die dreigt haar voorbereiding grondig te verstoren. Lorca Van De Putte © Photonews.