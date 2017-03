Gilbert Bodart in 'De Kleedkamer': "Heb enorm veel geld verloren"

Door: redactie

6/03/17 - 22u39

© photo news.

In 'De Kleedkamer', het Canvas-programma van Ruben Van Gucht, ging het vanavond over het Standard van 1993. De Rouches wonnen dat jaar de Beker van België, met ondermeer Gilbert Bodart in hun rangen. De ex-doelman geraakte na zijn actieve carrière op het slechte pad en vertelt daarover uitgebreid in het programma.

Bodart geraakte betrokken in de gokaffaire rond de Chinese zakenman Zheyun Ye. Later werd hij ook opgepakt vanwege zijn aandeel bij een gewapende overval op de Grotten van Han en viel zijn naam ook in een zaak van valsmunterij. Bodart erkent in het programma dat hij zaken wilde doen met de foute mensen.



"Die hebben veel geld van mij afgenomen om investeringen in het buitenland te doen", zegt Bodart. "Ik was een beetje naief, want ik ben geen zakenman. Behalve mijn vader had ik niemand die met mijn carriere bezig was, ik had zelfs geen manager. Ik heb veel geïnvesteerd omdat ik vertrouwen had. Maar investeren is een straatje zonder einde, je blijft maar geven en geven. Op een bepaald moment staat je rekening droog, dan is het gedaan. Uiteindelijk heb je niets meer over en dan bega je stommiteiten. Ik heb enorm veel geld verloren ja."