Schuld niet afgelost: KBVB schorst WS Brussels opnieuw

6/03/17 - 19u41

John Bico, sterke man bij WS Brussels. © photo news.

WS Brussels mag voorlopig geen competitiewedstrijden in de eerste amateurliga (A1) meer spelen. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) vanavond bevestigd. White Star kreeg tot maandagmiddag om een openstaande schuld in te lossen, maar voldeed niet aan dat ultimatum. Daarop werd de club geschorst.

De KBVB stelde de club van sterke man John Bico in februari in gebreke voor verschuldigde bedragen aan oud-speler Aurélien Joachim. White Star werd per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht, maar gaf daar geen gehoor aan. Indien de club er langer dan drie speeldagen (na 24 maart) over doet om zijn financiële verplichtingen na te komen, mag ze definitief niet meer deelnemen aan de competitie. Mogelijk kan de KBVB op zijn volgende algemene vergadering ook overgaan tot schrapping van WS Brussels.



De noodlijdende club heeft het dit seizoen enorm moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook in december 2016 verloor White Star een competitiematch tegen Oudenaarde met 0-5 forfaitcijfers, nadat de club om gelijkaardige redenen geschorst was van deelname aan de competitie.



Vorig jaar werd White Star nog kampioen in tweede klasse, maar er volgde desondanks een degradatie omdat er geen licentie betaald voetbal bekomen werd. Ook nu lijkt het lot van de Brusselaars voor de groene tafel beslist te gaan worden. WS Brussels bezet op zeven speeldagen van het einde de dertiende plaats en is de eerste club boven de degradatiestreep. De club dankt die positie aan de beslissing van het Sportcomité van de KBVB, waardoor Deinze van de derde naar de laatste plaats teruggeslagen werd. Deinze ging evenwel in evocatie en hoopt opnieuw zijn derde stek in te nemen. De laatste drie clubs in de stand zakken naar de tweede amateurliga.