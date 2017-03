Reviewcommissie roept Antwerp-spits William Owusu op het matje

Door: redactie

6/03/17 - 15u11 Bron: Belga

William Owusu. © belga.

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag op basis van de tv-beelden van de heenwedstrijd in de finale van de Proximus League (1B) tussen Antwerp en Roeselare (3-1) beslist William Owusu te laten vervolgen door het Bondsparket.

In de slotfase van de partij deelde de Ghanese spits van de Great Old een elleboogstoot uit aan Baptiste Schmisser, die met een bebloed gezicht naar de kant moest. Scheidsrechter Ken Vermeiren gaf Owusu een gele kaart, maar de spits van Antwerp moet nu alsnog een schorsing vrezen.



De terugwedstrijd van zaterdag op Schiervelde komt evenwel niet in gevaar. Owusu moet immers pas volgende week dinsdag voor de Geschillencommissie verschijnen. Als Antwerp promoveert, gaat de eventuele schorsing pas volgend seizoen in. In het andere geval dreigt de Great Old zijn spits te missen in play-off 2.