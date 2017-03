Tom Waes hoopt op promotie Antwerp: "Als het lukt, zul je me horen roepen tot in Brussel"

Door:

Door: Olivier Minnebo

Tom Waes is een hevig supporter van Antwerp. © photo news.

Is dit het jaar van Antwerp? De Great Old staat na de 3-1 zege tegen Roeselare met één been in eerste klasse en kan zaterdag op Schiervelde de promotie afdwingen. "Daar zou ik zo gelukkig mee zijn", vertelde tv-presentator én Antwerp-supporter Tom Waes aan Studio Brussel.