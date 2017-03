Jonge scheidsrechter wekt voetballer weer tot leven

SIEBE DE VOOGT EN STEVE DINNEWETH

6/03/17 - 06u00

Dankzij een EHBO-cursus van twee avonden wist scheidsrechter Kristof Declercq hoe hij Dries kon redden. © Photo News.

Akelige wending gisteren in een voetbalwedstrijd tussen vierdeprovincialers Zerkegem en Aartrijke: in de 35ste minuut zeeg een 28-jarige speler van de bezoekers plots neer. Het was de scheidsrechter die hem weer tot leven wekte met een hartmassage. "Gelukkig heb ik ooit een verplichte EHBO-cursus gevolgd bij de voetbalbond", zegt ref Kristof Declercq (30).

Speler Dries Termote. © Foto Coghe.

"Ik ben gestart met een hartmassage, terwijl iemand uit het publiek beademing toediende. Daarna hebben we de voetballer ook elektrische schokken gegeven met een defibrillator."



MUG-helikopter

Korte tijd later landde een MUG-helikopter op het veld. Die bracht speler Dries Termote naar het AZ Sint-Jan in Brugge. De dokters beslisten hem 24 uur lang in een kunstmatig coma te houden, om te onderzoeken wat er precies aan de hand is. "Volgens zijn vriendin gaf Dries al een teken dat hij wakker wil worden", zegt een ploegmaat.



Scheidsrechter Declercq pleit ervoor dat iederéén een EHBO-opleiding zou volgen. "Het kostte me slechts twee avonden, maar dankzij die cursus wist ik vanmiddag wél precies wat ik moest doen", zegt hij.



Lees het hele verhaal van scheidsrechter Kristof Declercq in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!