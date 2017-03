Smachtend Antwerp o zo close bij terugkeer door grote poort: "Dit was voor neutrale toeschouwer propaganda voor het voetbal"

Door: Glenn Bogaert

5/03/17 - 19u45 Bron: ATV, Sportweekend

© belga.

Een 3-1 zege op een volgepakte Bosuil, het kan en mag nu echt niet meer mislopen voor Antwerp FC. Nog één uitmatch in Roeselare moet 'The Great Old' overleven en dan is die langverwachte promotie na 13 jaar wachten en smachten een feit. De emoties logen er dan ook niet om in Deurne-Noord, al proberen trainer Wim De Decker en zijn spelers de voetjes op de grond te houden. Het is immers nog niet helemaal binnen.

© photo news.

"Deze match stond bol van de emoties. Voor de neutrale toeschouwer is dit propaganda voor het voetbal, denk ik. We hebben twee ploegen gezien die op en af kansen willen creëren. Dat is mooi om zien en we moeten ook eerlijk zijn: Roeselare had er net eentje meer kunnen binnenduwen ook.", klonk het bij de 34-jarige coach De Decker.



Dat de West-Vlamingen slechts één keer scoorden in Antwerpen was vooral de verdienste van een puike doelman Kevin Debaty: "Deze zege komt er niet alleen dankzij mij, maar dankzij de hele ploeg. We hebben een goeie mentaliteit getoond en dat heeft vandaag zijn vruchten afgeworpen. Maar het is nog niet gedaan, er volgt ook nog een terugwedstrijd. Voetjes op de grond dus en kalm blijven want het is zeker nog niet gespeeld."



Bij de scorende Geoffry Hairemans toch iets meer uitbundigheid: "Ik heb een beetje een déjà vu-gevoel want ik scoor weer vanop de stip, dat is mooi. Al ben ik vooral blij dat we gewonnen hebben en alsnog die derde goal gemaakt hebben. Het was spannend tot de laatste minuut en we zijn een paar keer heel goed weggekomen. Het geluk stond aan onze zijde en het is toch fijn om met 3-1 naar Roeselare te kunnen gaan."