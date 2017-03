Hairemans maakt er vanaf de stip 3-1 van, Antwerp weer wat dichter bij promotie

Door: redactie

5/03/17 - 16u05

Antwerp is een heel klein stapje dichter bij promotie naar de Jupiler Pro League. In de heenmatch tegen Roeselare leidde 'The Great Old' aan de pauze verdiend met 1-0. De bezoekers kwamen er de volledige eerste helft niet aan te pas en via Dequevy kreeg Antwerp in minuut 35 loon naar werken. Een ietwat knullige owngoal van Damman zorgde na rust voor een dubbele bonus, maar Schmisser bezorgde de thuisploeg voorbij het uur een koude douche, 2-1. Antwerp kon nauwelijks geen reageren tot ref Vermeiren naar de stip wees voor handspel van Ibou. Hairemans faalde niet, 3-1.