Antwerp met één been in 1A na 3-1 zege in eerste finaleduel

Door: redactie

5/03/17 - 16u25

© photo news.

video Antwerp heeft een serieuze optie genomen op promotie naar 1A. De Great Old won vanmiddag het eerste finaleduel tegen Roeselare met 3-1 en trekt zaterdagavond met een prima uitgangspositie naar Schiervelde om daar de klus te klaren en de oudste club van het land eindelijk weer naar de Jupiler Pro League te loodsen. Bekijk de goals en de uitzinnige vreugde op de Bosuil in onderstaande video's.

En of de honger naar 1A groot is na 13 seizoenen in het vagevuur van tweede klasse. De Bosuil was dan ook al dagenlang uitverkocht voor het eerste finaleduel tegen Roeselare. Met een reuzengroot spandoek met daarop 'Unleash the beast', 'Laat het beest in je los' spoorde de Antwerp-aanhang nog voor de aftrap aan tot grootse daden. Bij de thuisploeg was Haroun speelklaar geraakt en werd ook Hairemans - die de Great Old een week geleden tegen Lommel United in extremis de tweede periodetitel bezorgde - voor zijn heldendaad beloond met een plaatsje aan de aftrap. Buyl was het kind van de rekening en verhuisde naar de bank.



Het was Antwerp trouwens meteen menens om een goede uitgangspositie te verwerven voor de terugwedstrijd. Roeselare - dat als winnaar van de eerste periode al wekenlang toeleefde en experimenteerde met het oog op de dubbele promotiefinale - kwam er in het eerste halfuur niet aan de pas. Zo kwamen de bezoekers al vroeg met de schrik vrij toen eerst de openingsgoal werd afgekeurd en Owusu kort daarna de lat trof. Ook doelman Biebauw redde daarna een paar keer de meubelen, maar kort na het halfuur was het toch prijs voor de thuisploeg. Hairemans kopte eerst nog op Biebauw, maar in de rebound brak Dequevy de ban voor het stamnummer 1. Daarop ontplofte de Bosuil een eerste keer.