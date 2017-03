Helpt joker Vleminckx Antwerp weer naar eerste? "Fans niet nog een jaar laten wachten"

Stijn Joris

5/03/17 - 11u55

© photo news.

The Great Old staat op 180 minuten van de grote terugkeer. Nog twee duels op leven en dood scheiden Antwerp van wat we tegenwoordig 1A moeten noemen. Joker Björn Vleminckx (31) is net op tijd fit.

De affiche Antwerp-Roeselare garandeert niet meteen een kijkstuk, maar het meest authentieke stadion van België zal ongetwijfeld weer pure passie prediken met een grote P. Björn Vleminckx stoomde zich de voorbije weken klaar. Na een vervelende knieblessure maakte hij maandag zijn wederoptreden met de reserven. "Ik hield het makkelijk 60 minuten vol en kwam ongeschonden uit de strijd. Ik ben klaar om te spelen. De voorbije weken zat ik niet stil, maar ik kan me schikken in een rol als joker. Dit soort wedstrijden, daar doe je het gewoon voor."



En toch houden ze in Deurne-Noord hun hart vast. Het was wel vaker net niet. Met vorig seizoen misschien nog wel de grootste kater na die fameuze slotwedstrijd tegen Eupen. Ook zondag weerklinkt op weg naar de Bosuil ongetwijfeld links een rechts weer de vraag 'het zal toch weer niet, hè?' "Het is aan ons om die geweldige fans eindelijk een cadeautje terug te geven. Als het ons zou lukken. Ik spreek met twee woorden, want het vel en de beer... Het zou wat geven. Heel die stad gaat hier een week op zijn kop staan. Dinsdag stonden ze hier nog vier uur aan te schuiven voor een kaartje. We moeten de droom van die mensen verwezenlijken en hen niet nog een jaar laten wachten. De stress vond zijn weg naar de kleedkamer in elk geval nog niet. Deze week was het weer dezelfde onderbroekenlol als altijd. Maar op training ligt het tempo hoog. Deze groep is echt wel klaar voor 1A."