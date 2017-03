Door: redactie

3/03/17 - 18u42

Anderlecht blijft ook de komende jaren in het Constant Vanden Stock-stadion spelen. Dat zegt zakelijk directeur Jo Van Biesbroeck in een interview met De Tijd, dat morgen verschijnt. Dat Anderlecht heeft beslist om in zijn vertrouwde stadion te blijven spelen, komt niet onverwacht. De Brusselse club stapte vorige maand uit het Eurostadion-project, waarna alle gesprekken met bouwheer Ghelamco werden stopgezet.