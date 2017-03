Antwerp voor uitverkochte Bosuil tegen Roeselare

Lander Verhoeven

2/03/17 - 17u13 Bron: Belga

© photo news.

De heenwedstrijd van de finale in de Proximus League van zondagnamiddag (14u30) tussen Antwerp en Roeselare is helemaal uitverkocht, zo maakte Antwerp vandaag bekend.

"De weinige resterende tickets gingen deze nacht op een klein uur allemaal online de deur uit", klinkt het in de mededeling van The Great Old. "Bedankt voor de overweldigende steun, supporters. Laat ons er samen zondag een echte Hel van Deurne-Noord van maken!"



De thuismatch tegen Roeselare is de eerste van twee testwedstrijden om promotie naar de Jupiler Pro League. De terugwedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 11 maart op het veld van Roeselare, de eerste periodekampioen. Antwerp verzekerde zich zondag in extremis van de tweede periodetitel na een 1-0 zege tegen Lommel United op de slotspeeldag van de reguliere competitie.