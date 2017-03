Afrikanen staan dubbel zo vaak in de spits

BRECHT HERMAN

2/03/17 - 05u00

Romelu Lukaku na een goal voor Everton. © getty.

Al tientallen jaren staan heel wat Afrikanen tussen de lijnen van onze voetbalcompetitie. Maar in al die tijd is er nauwelijks iets veranderd, blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Zwart-Afrikaanse spelers worden meestal in de spits gezet, de bestuurskamers zijn nog steeds blank.

Professor Sportsociologie Jeroen Scheerder (KU Leuven) nam samen met onderzoeksstudent Joris Corthouts 530 spelers die vorig seizoen in onze hoogste klasse voetbalden onder de loep, met speciale aandacht voor hun nationaliteit en etniciteit. Wat blijkt? 14 procent van de voetballers in de eerste klasse heeft een Afrikaanse nationaliteit. Op basis van origine is zelfs 28 procent van de balkunstenaars zwart-Afrikaans. "Demografisch bekeken zijn ze dus oververtegenwoordigd", zegt Scheerder. "Want Afrikaanse nationaliteiten maken minder dan twee procent uit van de hele Belgische bevolking. Het is al tientallen jaren zo dat zwart-Afrikanen sterk aanwezig zijn op onze velden, ons land is voor velen van hen een springplank naar een grotere competitie."

Kracht en snelheid

Maar naast het veld en in de tribune is er veel minder kleur te bespeuren. Met de Algerijn Karim Belhocine was maar 1 van de 22 trainers niet blank. Alle voorzitters waren blank, net als 13 van de 15 managers. "Je zou na al die jaren toch een sterkere doorstroming richting functies als trainer, scheidsrechter of manager kunnen verwachten? Natuurlijk zullen niet álle zwart-Afrikanen trainer willen worden, maar de vraag is of ze wel de kans krijgen." Een pasklare oplossing heeft Scheerder niet. "Maar beleidsmatig kunnen we wel proberen om daar iets aan te veranderen, door genoeg aandacht te besteden aan diversiteit in opleidingen van onder meer trainers en scheidsrechters."



Een andere opvallende vaststelling uit de studie is dat 38 procent van de zwart-Afrikaanse spelers als spits fungeren. Bij hun blanke collega's is dat amper 15 procent. "Hoewel er wetenschappelijk geen enkel bewijs is dat Afrikanen beter zouden presteren op posities die kracht en snelheid vereisen, blijven we die opdeling toch zien. Centrale spelverdelers zijn dan weer eerder blank."



