Belgische U17 speelt 2-2 gelijk tegen Japan

Door: redactie

2/03/17 - 00u01 Bron: Belga

Bob Browaeys. © epa.

De Belgische nationale voetbalploeg bij de min 17-jarigen heeft op stage in het Spaanse Benahavis in een oefeninterland 2-2 gelijkgespeeld tegen Japan.

Daan Vekemans (2. en 15.) nam beide Belgische doelpunten voor zijn rekening, Japan (5. en 17.) kon echter telkens snel tegenscoren.



In hun voorbereiding op de Eliteronde, de laatste kwalificatieronde voor het EK 2017, oefenen de jonge Duivels van bondscoach Bob Browaeys morgen om 11u nog een tweede keer tegen Japan. Op de Eliteronde in Nederland treffen onze U17 Italië, Wit-Rusland en het gastland.



België startte met: Valkenaers, Lloci, De Bie, Guldix (cap), Ndembe, Pletinckx, Openda, Loua, Vekemans (OUT 75.), Leoni, Boussaid



Wisselspelers: Rosala, Lenaerts, Van Den Eynden, Gillekens, Theate, Boudry, Masangu, Lutonda, Gilis, Zakoury, Ngonge, Wuyts (IN 75.)