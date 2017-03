Wachtrij van 2.000 fans aan Bosuil voor ticket voor beslissende finale

Pieterjan Braet

1/03/17 - 07u12

© Laenen.

Antwerp speelt zondagmiddag de eerste van twee beslissende finales tegen Roeselare. De winnaar kroont zich tot kampioen in 1B en promoveert naar de topklasse. De meer dan 10.000 abonneehouders van de Great Old krijgen nog tot vandaag voorrang op de overige supporters om een ticket te kopen. Hoewel de supporters sinds dit seizoen ook online een ticket kunnen bestellen, kwamen gisteren toch meer dan 2.000 supporters hun ticket kopen aan het stadion in Deurne. De wachttijden liepen op tot drie uur. Vanaf morgen 12 uur kunnen ook andere fans een ticket boeken. Met de bezoekende supporters inbegrepen is er in het Bosuilstadion plaats voor 12.975 toeschouwers.