Vlaanderen moet grond afstaan voor Eurostadion

JEROEN BOSSAERT

1/03/17 - 05u01

Het Brusselse Eurostadion kan er niet komen als Vlaanderen geen afstand doet van twee stukken grond die aan Parking C grenzen. Dat blijkt uit documenten die uw krant kon inkijken.

De bevoegde minister Ben Weyts (N-VA) is al twee jaar op de hoogte en zijn administratie ging in 2015 principeel akkoord met de overdracht van één grond. Toch bleef de transactie al die tijd onder de radar. "Voor ons ligt de focus niet op die gronden, maar op het volledige mobiliteitsprobleem", stelt het kabinet-Weyts. "Wij zullen die gronden dan ook pas vrijgeven als die problemen zijn weggewerkt."



Oppositiepartij Groen hekelt de houding van de minister en zijn partij. "Weyts zegt steeds dat hij niet betrokken is bij het Eurostadion, maar nu blijkt net het tegendeel."



