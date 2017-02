Storm rond Eurostadion waait naar Vlaanderen

JEROEN BOSSAERT

1/03/17 - 03u00

Verrassende nieuwe episode in de Eurostadion-saga. Bouwheer Ghelamco blijkt Vlaamse grond nodig te hebben om het Brusselse project te kunnen realiseren. De administratie van minister Ben Weyts (N-VA) moet daarvoor zijn fiat geven. Een gevoelig punt voor de Vlaamse beweging, maar ook een opening voor oppositiepartij Groen om te pleiten voor een nieuwe aanpak. Of hoe de storm rond het stadion naar Vlaanderen waait.

Cruciaal

Het gaat om een perceel dat grenst aan de Ring en dat cruciaal is voor het project, omdat de in- en uitritten van de parking er kruisen. Een ander stuk grond moet dienen voor een fietsers- en voetgangersverbinding tussen de wijk Treft en de stadionsite. De gronden zijn eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer en vallen zo onder bevoegdheid van minister Ben Weyts (N-VA). Daar is men al twee jaar op de hoogte van de noodzakelijke overdracht, al heeft men er nog nooit over gecommuniceerd. Ook niet toen Björn Rzoska, fractieleider voor Groen in het Vlaams Parlement, onlangs vragen stelde over de betrokkenheid van het Vlaams Gewest in het Eurostadion. "In de commissie stelde minister Weyts dat dit een project is waar hij niks mee te maken heeft, maar nu blijkt dat hij gronden moet weggeven. Ik val van mijn stoel", zegt Rzoska.



Het blijkt bovendien dat Weyts' administratie in januari 2015 al haar zegen gaf voor de overdracht van minstens één van de twee stukken grond. Dat staat in een e-mail van het hoofd van de administratie aan Ghelamco die uw krant kon inkijken. "We zijn principieel bereid om het perceel volledig of gedeeltelijk te vervreemden", klinkt het. Ghelamco maakt zich dan ook sterk dat het de gronden weldra krijgt. "Wij gaan ervan uit dat men het akkoord naleeft", zegt bestuurder Philip Neyt.



Op het kabinet-Weyts ontkent men het principeakkoord niet, maar koppelt men er nu wel voorwaarden aan. "Voor ons ligt de focus niet op die twee stukjes grond, maar op het volledige mobiliteitsvraagstuk. We willen eerst zien dat Ghelamco een antwoord heeft op alle opmerkingen die het departement Mobiliteit en Openbare Werken enkele weken geleden in een negatief advies heeft opgesomd." De onderhandelingen daarover lopen nog. "Bovendien willen we ook zien of het project wel binnen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan past. Enkel als die twee voorwaarden vervuld zijn, zullen wij instemmen met de overdracht van de gronden."