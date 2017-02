Ontgoocheling troef op het Lisp

Kristof De Cnodder

26/02/17 - 18u29

© belga.

Wat een ontgoocheling voor Lierse! Op de slotdag van de tweede periode in 1B leden de Pallieters onverdiend puntenverlies tegen Roeselare, waardoor concurrent Antwerp alsnog met een ticket voor de titelfinales ging lopen. Een dreun van jewelste voor Lierse, dat over een heel seizoen gezien met de meeste punten eindigt, maar met lege handen achterblijft.

Op voorhand werd er veel gespeculeerd over de instelling waarmee Roeselare deze voor hen overbodige partij zou aanvatten. De eerste periodekampioen zou volgens de geruchtenmolen liever Lierse dan Antwerp tegenkomen in de barragematchen om de titel. Bij Roeselare had men op voorhand beloofd dat men Lierse zeker geen vrijgeleide zou geven en dat willen we best geloven, maar tegelijk kregen we toch niet het gevoel dat Roeselare een arm en een been wou geven om te winnen. De opstelling die bezoekend trainer Mercier uit zijn mouw schudde, was al veelzeggend. Ten opzichte van een week eerder dropte de Fransman zeven andere spelers in de ploeg. Echt scherp begon dat gelegenheidselftal trouwens niet aan de partij. Moest Lierse zich dat aantrekken? Natuurlijk niet. De Pallieters deden gewoon hun ding, zonder rekening te houden met hun tegenstander. Al na tien minuten was de ploeg van coach Eric Van Meir dicht bij de openingsgoal. Topschutter De Belder vond echter doelman Coppens op zijn weg.

Domme tegengoal Niet veel later deed De Belder opnieuw alle alarmen afgaan. Kompany kon een tweede poging van de Lierse spits van de lijn keren. Gevaar geweken, denk je dan, maar bij de daaropvolgende corner was het toch prijs. De bedrijvige Benson trapte zijn hoekschop richting tweede paal, waar gelegenheidskeeper Coppens domweg met de bal over de lijn viel. 'Met titularis Biebauw onder de lat zou het niet waar geweest zijn', zullen er bij rivaal Antwerp veel gedacht hebben. Anderzijds: een absolute toevalstreffer was het nu ook weer niet, want begin dit seizoen krulde Benson in de bekermatch op Borgworm al eens een corner rechtstreeks binnen. Gelukje of niet: Lierse zat meteen op rozen. En geel-zwart wou meer. Benson (na een knappe infiltratie), De Belder (van dichtbij, na een corner) en opnieuw Benson (na een vrije trap) kwamen nog voor de pauze dicht bij de 2-0. © belga.